Госстройнадзор Ленобласти разрешил ввести в эксплуатацию ЖК «Радужный» во Всеволожске

Госстройнадзор Ленобласти разрешил ввести в эксплуатацию ЖК &#171;Радужный&#187; во Всеволожске
Фото: пресс-служба Администрации Ленобласти

Госстройнадзор Ленинградской области одобрил введение в эксплуатацию корпуса №6.6 жилого комплекса «Радужный» в городе Всеволожск.

Об этом в среду, 30 декабря, информирует пресс-служба областного комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы. Почти две недели назад дому выдали заключение о соответствии, пишет Online47, а в скором времени ключи от квартир выдадут еще 381 собственнику.

Над завершением долгостроя работала компания «Гранатъ», привлеченная администрацией 47 региона. В 2019 году эта же организация достраивала корпус №6.1 в «Радужном», благодаря чему смогли наконец въехать в квартиры почти 290 человек. Корпус №6.6 в этом жилом комплексе стал 21-м долгостроем в Ленобласти, сданном в эксплуатацию в 2020 году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на Яхтенной улице завершилось строительство детского сада, длившееся пять лет.

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