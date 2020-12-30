Состояние госпитализированной с коронавирусом Алисы Фрейндлих остается стабильно тяжелым

Актриса Алиса Фрейндлих, госпитализированная с коронавирусом, остается в стабильно тяжелом состоянии без ухудшения.

Отрицательной динамики у актрисы не наблюдается, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России.

Напомним, актриса попала в больницу 25 декабря с 36% поражением легких. У Алисы Фрейндлих выявили коронавирус. 86-летняя актриса уже несколько дней находится в медучреждении. Народная артистка СССР проходит лечение в реанимации инфекционного отделения 122-й больницы им. Соколова. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о госпитализации Бориса Грачевского. У создателя «Ералаша» также выявили коронавирусную инфекцию.