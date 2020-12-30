Корпус ЖК «Дом в Сосново» в Ленобласти получил разрешение на ввод

Строительство дома №11 по Типографскому переулку в поселке Сосново Приозерского района Ленобласти полностью завершено: все требования технических регламентов и проектной документации соблюдены.

В среду, 30 декабря, комитет государственного строительного надзора государственной экспертизы Ленобласти выдал разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, являющегося корпусом жилого комплекса «Дом в Сосново».

Изначальным подрядчиком строительства была компания ООО «АСП-Проект», однако впоследствии возведение жилкомплекса затянулось. К счастью, как пишет портал Online47, в ближайшее время дольщикам вручат ключи от долгожданных квартир.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Госстройнадзор также выдал разрешение на сдачу в эксплуатацию корпусу жилого комплекса «Радужный» в городе Всеволожск. Это 21-й долгострой в Ленобласти, завершенный в 2020 году.