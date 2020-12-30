Россиян предупредили о возможной фальшивой икре на полках магазинов

Икра - популярный "новогодний" продукт, поэтому количество подделок на полках магазинов сейчас может возрасти. Фото: pixabay

Икра - популярный "новогодний" продукт, поэтому количество подделок на полках магазинов сейчас может возрасти. Фото: pixabay

Руководитель «Рыборазводного предприятия № 1» Александр Ходос заявил, что россиянам стоит быть осторожными в выборе икры к праздничному столу.

По словам эксперта, покупать икру лучше в специализированных магазинах, потому что в супермаркетах велик риск столкнуться с «фальшивым» продуктом, передает «Звезда». Имитированная икра представляет собой некий продукт из рыбьего жира и красителей. Причем подделывают настоящую икру столь искусно, что без лабораторных исследований определить «фальшивый» товар почти невозможно.

Специалист добавил, что минимизировать риск можно, внимательно читая этикетку продукта перед покупкой. На ней должна быть информация о типе рыбы, сроках её вылова и периоде хранения икры.

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