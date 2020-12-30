В Израиле второй пенсионер скончался после вакцинации от коронавируса

В израильском Иерусалиме скончался еще один пожилой мужчина, который привился первой дозой вакцины от коронавирусной инфекции. Ему было 88 лет.

Как сообщает Times of Israel, пожилой пациент умер через несколько часов после введения первой дозы вакцины от коронавируса. При этом медики утверждают, что мужчина страдал от хронических, комплексных и сложных заболеваний.

Двумя днями ранее стало известно, что 75-летний житель Израиля умер после получения вакцины от коронавируса компании Pfizer. Причиной смерти стал сердечный приступ. Специалисты провели предварительную проверку, в ходе которой не было выявлено связи смерти с вакцинацией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гинцбург рассказал, как действует комбинация вакцин «Спутник V» и AstraZeneca.