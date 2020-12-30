В Израиле второй пенсионер скончался после вакцинации от коронавируса

В Израиле второй пенсионер скончался после вакцинации от коронавируса
Мужчина умер вскоре после введения вакцины. Фото: unsplash

В израильском Иерусалиме скончался еще один пожилой мужчина, который привился первой дозой вакцины от коронавирусной инфекции. Ему было 88 лет.

Как сообщает Times of Israel, пожилой пациент умер через несколько часов после введения первой дозы вакцины от коронавируса. При этом медики утверждают, что мужчина страдал от хронических, комплексных и сложных заболеваний.

Двумя днями ранее стало известно, что 75-летний житель Израиля умер после получения вакцины от коронавируса компании Pfizer. Причиной смерти стал сердечный приступ. Специалисты провели предварительную проверку, в ходе которой не было выявлено связи смерти с вакцинацией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гинцбург рассказал, как действует комбинация вакцин «Спутник V» и AstraZeneca.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
pfizer вакцанация израиль смерть


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Израиле второй пенсионер скончался после вакцинации от коронавируса
Борис Джонсон подписал соглашение с Евросоюзом после Brexit
Доктор Мясников ответил на «страшилки» о мутациях коронавируса
Путин определил единую минимальную цену на табак
Врач рассказала, как COVID-19 влияет на мозг человека
Депутата из Ленобласти осудили за попытку кражи рельс
В Санкт-Петербурге полицейские поймали фальшивых спецназовцев
Захарова назвала «заявлением из преисподней» угрозы Украины в ...