В России приняли закон о регулировании цен на продукты правительством

В России приняли закон о регулировании цен на продукты правительством
В законопроекте указан список продуктов. Фото: pixabay.com

Правительство России теперь само сможет решать, когда нужно регулировать цены на продукты. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин.

Как сообщает РИА Новости, правительство может устанавливать максимальные цены на срок до 90 дней в случае, если в регионе продукты выросли на 30% и более за 30 дней. Кроме этого, в законопроекте указан список продуктов, на которые распространяется нововведение.

Таким образом, регулировать цены можно на говядину, свинину, баранину, курицу, рыбу, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, муку, хлеб, рис, пшено, гречку, вермишель, картофель, капусту, лук, морковь, яблоки.

По словам вице-спикера нижней палата парламента Александра Жукова, закон позволит правительству России оперативно реагировать на цены в магазинах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Песков рассказал, как Путин будет встречать Новый год.

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