В России заразились коронавирусом еще 27 747 человек за сутки

Пандемия коронавируса все еще представляет реальную угрозу для жизни и здоровья людей. Фото: пресс-служба Западного военного округа

Пандемия коронавируса все еще представляет реальную угрозу для жизни и здоровья людей. Фото: пресс-служба Западного военного округа

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки на территории России зарегистрировали еще 27 747 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

При этом у 4 164 человек болезнь выявлена как у контактных лиц, без клинических проявлений. В общей сложности, с начала пандемии с коронавирусом столкнулись 3 159 297 россиян. Кроме того, за сутки новая инфекция стала причиной смерти 593 пациентов. Нарастающим итогом количество жертв COVID-19 в стране превысило 57 тысяч человек.

Между тем, число выписанных по выздоровлению за последние сутки превысило число заболевшие. Больничные стены покинули 28 922 человека. Таким образом, с момента ведения статистики справились с коронавирусом 2 554 340 пациентов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге за сутки выявили 3 758 новых пациентов с COVID-19.