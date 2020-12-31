В Петербурге коронавирус подхватили еще 3 758 человек

Коронавирус продолжает набирать обороты. За минувшие сутки новую болезнь подхватили 3 758 человек. Город остается на втором месте среди регионов России по заболеваемости COVID-19.

Об этом стало известно в четверг, 31 декабря. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, Северную столицу в указанном рейтинге опередила Москва. За сутки в российской столице выявили 6 566 инфицированных. На третьем месте снова оказалась Московская область — 1 487 новых заболевших. В Ленобласти за последние 24 часа коронавирусом заболели 225 жителей.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что инфекционист назвала условие для возвращения россиян к привычной жизни после COVID.