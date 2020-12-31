Названы последствия отключения России от системы платежей SWIFT

США может отключить Россию от системы платежей SWIFT. Такое изменение вызовет большие проблемы, а также панику на валютном рынке.

Как сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова, несмотря на важность системы SWIFT, все ведущие банки и компании подключены к альтернативной системе.

Кроме этого, по словам эксперта, США имеют только гипотетическое влияние на расположенный в Бельгии SWIFT, поэтому санкции могут быть и не такими жесткими.

В целом, чтобы не зависеть от данной системы России стоит развивать цифровой рубль в следующем году, считает Артем Тузов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что рубль потерял шестую часть стоимости за 2020 год на фоне Covid-19. Потери российского рубля на конец декабря текущего года составили 16,4%. Сильнее всего валюта падала в марте и апреле, – рубль стоил 80 рублей за доллар.