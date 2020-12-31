Рубль потерял шестую часть стоимости за 2020 год на фоне Covid-19

Потери российского рубля на конец декабря текущего года составили 16,4%. Сильнее всего валюта падала в марте и апреле, – рубль стоил 80 рублей за доллар.

Как сообщает «Известия» со ссылкой на аналитиков, в будущем рубль сможет укрепить свои позиции. Напомним, что на данный момент доллар стоит около 74 рублей.

Таким образом, по словам специалистов из Сбербанка, доллар в следующем году будет стоит немного ниже, – 67 рублей. Европейская же валюта – 74 рубля.

Причинами могут стать выборы в США и завершение строительства «Северного потока –2».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российский рубль ослаб в 40 тысяч раз по отношению к доллару за 30 лет. Стоимость рубля не потерпела значительных изменений с 1 ноября 1990 года по отношению к доллару. При этом официальный курс 1 июля 1992 года составлял 125,26 рубля.