В Домодедово возобновили рейсы после задержек из-за ледяного дождя

Аэропорт Москвы приступил к привычной работе. В Домодедово восстановили авиасообщения после ледяного дождя. Воздушная гавань ранее отменила более 120 рейсов. Из них 10 – до Петербурга.

О возобновлении прилетов и вылетов сообщили в четверг вечером, 31 декабря, пресс-секретарь аэропорта Александр Власов в эфире телеканала «Россия-24».

«Аэродромные службы устранили последствия ледяного дождя и обеспечили нормативный коэффициент сцепления. Были возобновлены полеты с обеих взлетно-посадочных полос. В целом ситуация стабилизируется», – заявил специалист.

Напомним, что ранее аэропорт отменил рейсы из-за того, что взлетные полосы покрыла наледь после дождя. Задержать рейсы пришлось, так как специалисты устраняли неполадки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что из Петербурга в Москву отменили один рейс и 10 задержали из-за ледяного дождя.