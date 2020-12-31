Мировые цены на нефть в 2020 году снизились на 20% из-за пандемии COVID-19

Весной и летом цены на WTI и Brent частично восстановились, в сентябре и октябре котировки сдержала вторая волна пандемии, а в ноябре цены выросли на 27% на фоне новостей о вакцине. Фото: pixabay

Весной и летом цены на WTI и Brent частично восстановились, в сентябре и октябре котировки сдержала вторая волна пандемии, а в ноябре цены выросли на 27% на фоне новостей о вакцине. Фото: pixabay

С начала года, как свидетельствуют данные торгов, мировые котировки нефти снизились на 20% на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

По состоянию на 12:39 московского времени мартовские фьючерсы на нефть марки Brent снижались на 0,35%, их стоимость составила $51,45 за баррель, февральские фьючерсы WTI снизились на 0,33% до $48,24 за баррель. В начале года при этом стоимость барреля нефти превышала 60 долларов, соответственно, котировки упали в среднем на 21-22%.

Самое сильное падение цен было зафиксировано в марте, после того как страны ОПЕК+ не пришли к соглашению по договору о сокращении добычи нефти. Суммарно за этот месяц нефть WTI и Brent упала в цене почти в два раза — с 44 и 49 доллара до 21 и 23 долларов соответственно. А 20 апреля нефть WTI и вовсе впервые в истории продемонстрировала отрицательные значения котировок.

Напоите, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам Путина, Россия постепенно слезает с «нефтегазовой иглы».