Путин заявил, что Россия начинает слезать с «нефтегазовой иглы»

Путин заявил, что Россия начинает слезать с &#171;нефтегазовой иглы&#187;
Президент Владимир Путин. Фото: скриншот

Российский президент Владимир Путин сообщил на ежегодной большой пресс-конференции, что зависимость России от нефтегазового сектора начинает снижаться.

По словам главы государства, большая часть российского бюджета, порядка 70%, в настоящее время формируется не за счет нефтегазовых доходов. Путин заявил, что страна, может и не в полной мере, но все-таки начинает слезать с «нефтегазовой иглы».

Кроме того, президент подчеркнул, что многие продолжают представлять Россию «бензоколонкой», хотя, по его словам, это уже не имеет под собой реальных оснований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин высказался о нехватке бесплатных лекарств в регионах. По его словам, федеральные власти выделили более 5 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарственными препаратами российских пациентов.

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