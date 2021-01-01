Невский проспект неожиданно перекрыли в новогоднюю ночь

В ночь на 1 января Невский проспект в Петербурге стал полностью пешеходным по случаю празднования Нового года. Проезжую часть перекрыли без предупреждения.

Очевидцы заметили перекрытия примерно за четыре часа до Нового года. Перекрыли Невский проспект от Садовой улицы до Дворцовой площади.

«Подъезды к Дворцовой тоже перекрыты», — сообщили очевидцы в группе «Неизданное | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на 61-м километре внутреннего кольца КАД в районе пересечения с Софийской улице временно изменили схему движения в связи с монтажом второй секции деформационного шва.