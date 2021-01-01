В Петербурге на карантине остаются 1413 человек

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 32 611 человек.

На карантине находится 1413 человек. Из 755 — на самоизоляции, 658 человек – контактные, сообщили утром 1 января в администрации Петербурга. Обработано 3527 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 1143 петербургских волонтеров.

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 159 297 случаев заражения, выздоровело 2 554 340 пациентов, умерло 57 019 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса, который ведет подсчеты на основе данных из открытых источников.