В Китае назвали самое «невыносимое» русское блюдо

Пользователь китайской сети поделился мнением о традиционно русских закусках к алкоголю и назвал блюдо с самым «невыносимым» вкусом.

Пользователь платформы Sohu написал, что больше всего русские любят закусывать алкоголь соленой рыбой, или «как ее называют — вяленая, формально сырая, рыба». По его мнению, вкус у нее ужасный, однако россияне ее очень любят.

Жителя Китая также удивляет то, что в России жители могут засолить или замариновать что угодно. Он знает, что многие закатывают огурцы, помидоры, грибы, капусту, а некоторые даже белое мясо.

Автор публикации отметил, что русские могут закусывать алкоголь всем, что найдется на кухне. Например, многие закусывают черным хлебом, сырым луком, картофелем и «запахом меховой шапки».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач-невролог из Петербурга рассказал о совместимости COVID-19 и алкоголя.