Россиянка умерла после падения на рельсы в московском метро

Россиянка умерла после падения на рельсы в московском метро
Движение поездов уже восстановлено после инцидента. Фото: pixabay.com

По какой причине произошел инцидент – пока что выяснить не удалось.

В московском метро произошла трагедия – там на рельсах скончалась женщина. Об этом сообщает ТАСС сегодня, 1 января, ссылаясь на источники в экстренных службах.

Известно, что все случилось на станции «Котельники». По непонятной причине женщина упала на рельсы, после чего было остановлено движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии. Когда гражданку извлекли, врачам оставалось только констатировать смерть.

На данный момент движение поездов восстановлено. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчина умер при задержании в московском метро. При задержании он оказывал сопротивление и успел ударить полицейского, после чего потерял сознание и упал.

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