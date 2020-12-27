Мужчина умер при задержании в московском метро

Мужчина умер при задержании в московском метро
Мужчина погиб при задержании. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

На станции московского метро «Щукинская» мужчина умер во время задержания полицейскими.

Как сообщает РИА Новости, все произошло в субботу вечером, 26 декабря, на станции метро «Щукинская» в Москве. Сотрудники полиции задерживали мужчину, который агрессивно себя вел и игнорировал замечания правоохранителей, когда пытался повредить банкомат. При задержании он оказывал сопротивление и успел ударить полицейского, после чего потерял сознание и упал.

Дебоширу оказали доврачебную помощь и вызвали скорую, однако прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть.

По данным РЕН ТВ, причиной смерти мужчины стала острая сердечная недостаточность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве на курьера Delivery Club напали с ножом: он умер в больнице.

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