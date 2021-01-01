Кокорина назвали деревенщиной из-за образа в новогоднюю ночь

Болельщикам не понравилось, как футболист сочетает между собой вещи и обувь.

Нападающий ФК «Спартак» Александр Кокорин в преддверии Нового года поделился фотографией в своем Instagram-аккаунте. На ней игрок запечатлен с сыном Майком. На футболистке – темный строгий костюм с бабочкой, а также кроссовки.

Несмотря на то, что обувь Кокорина может стоить несколько миллионов, болельщики остались не в восторге от увиденного. Они считают, что сочетать между собой классический костюм и спортивную обувь это то же, что признаться в безвкусии. Некоторые и вовсе назвали футболиста деревенщиной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Сочи» ведет переговоры со «Спартаком» о трансфере Кокорина. Он уже выступал за футбольный клуб из Сочи. Это было во второй половине прошлого сезона, затем футболиста купил «Спартак».