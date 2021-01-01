Названа группа крови, носители которого обладают слабым иммунитетом

Эксперты считают, что от группы крови зависит иммунитет. Фото: https://pixabay.com/

Эксперты считают, что от группы крови зависит иммунитет. Фото: https://pixabay.com/

Также эксперты назвали носителей сильного иммунитета.

Ученые выяснили, носители каких групп крови обладают самым сильным и слабым иммунитетом. Своими наблюдениями они поделились с изданием Nation News.

Эксперты провели исследование, в результате которого обнаружили, что носители второй группы крови чаще остальных болеют респираторными заболеваниями. Считается, что у людей со второй группой есть проблемы со здоровьем.

Больше всего повезло носителям четвертой группой крови. Также с иммунитетом неплохо у обладателей первой и третьей группы – белок у них продуцируется довольно успешно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава Роспотребнадзора Попова уточнила сроки сохранения иммунитета у переболевших COVID-19.