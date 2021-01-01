Более 100 тыс. москвичей готовы сделать прививку от коронавируса

На данный момент в столице успели привить 50 тысяч человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более ста тысяч москвичей записались на вакцинацию от коронавируса. Данными он поделился в эфире телеканала «Россия-1». Политик отметил, что каждый день желание обезопасить себя изъявляют десятки тысяч горожан и цифра растет.

В преддверии Нового года вакцину получили 50 тысяч человек. Собянин убежден, что без вакцинации не удастся победить пандемию, поэтому нужно, чтобы как можно больше людей решались сделать укол.

«Сам процесс вакцинации не простой, он гораздо сложнее, чем вакцинация от гриппа, потому что это другая форма вакцины, которая требует специальной транспортировки, содержания, хранения. И плюс дополнительный медицинский осмотр всех тех, кто приходит на пункты вакцинации»,

— добавил Собянин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин заявил, что около половины московских врачей переболели Covid-19.