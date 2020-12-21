Собянин заявил, что около половины московских врачей переболели Covid-19

Собянин заявил, что около половины московских врачей переболели Covid-19
Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, сколько примерно врачей переболели новой инфекцией в столице. Точные цифры градоначальник не назвал, однако отметил, что около половины медработников столкнулись с вирусом.

Как сообщает ТАСС, по словам Собянина, врачи могли болеть коронавирусом с разными степенями тяжести, – кто-то столкнутся с болезнью в тяжелой форме, а кто-то провел две недели без симптомов. Однако, так или иначе, примерно половина врачей уже переболела.

Напомним, что ранее мэр Москвы заявил о пике пандемии, который наступит через несколько месяцев. Сама же борьба с инфекцией будет идти еще длительное время.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Собянин рассказал о своем самочувствии после вакцинации от коронавирусной инфекции. С момента принятия вакцины уже прошло больше полугода.

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