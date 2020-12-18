Собянин рассказал о самочувствии после вакцинации от Covid-19

Мэр Москвы Сергей Собянин сделал прививку от коронавирусной инфекции. Вакцинация прошла без тяжелых последствий.

Об этом градоначальник сообщил в эфире телеканала «Россия-1». По словам Собянина, он проходил вакцинацию еще на стадии исследования препарата. В итоге, из побочных у него была только небольшая головная боль по утрам, но и это уже прошло. С момента принятия вакцины уже прошло больше полугода.

«Тяжелых последствий я совершенно не ощутил», – добавил Сергей Собянин.

Кроме этого, он добавил, что температура после вакцинации бывает у молодых людей из-за высокого иммунитета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Собянин заявил о сложной ситуации с коронавирусом в Москве. мэр города призвал москвичей быть максимально осторожными в преддверии Нового года. Жителям столицы стоит соблюдать санитарные нормы и принятые ограничения.