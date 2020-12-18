Собянин заявил о сложной ситуации с Covid-19 в Москве

В московских больницах с коронавирусом находятся 13 тыс. пациентов. В целом, ситуация с инфекцией в городе остается тяжелой. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».

«Ситуация остается сложной, количество больных, которые находятся в стационарах, приближается к 13 тыс. Многие их них болеют тяжело. Поэтому, конечно, надо беречь себя», рассказал градоначальник.

Кроме этого, Собянин призвал москвичей быть максимально осторожными в преддверии Нового года. Жителям столицы стоит соблюдать санитарные нормы и принятые ограничения.

Отметим, что Москва лидирует в России по суточному приросту случаев коронавируса. Всего в столице выявлено 722 тыс. 178 пациентов с инфекцией. Скончались от болезни – 10 тыс. 243 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Собянин не собирается ограничивать встречи москвичей на новогодних праздниках.