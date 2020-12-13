Собянин не собирается ограничивать встречи москвичей на новогодних праздниках

Собянин не собирается ограничивать встречи москвичей на новогодних праздниках
Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru

Он пообещал не вводить комендантский час.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что власти не хотят ограничивать встречи горожан в новогодние праздники. Таким образом, о вводе комендантского часа пока что речи не идет. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает «Вечерняя Москва».

Он добавил, что ввод новых ограничений возможен только в том случае, если эпидемиологическая обстановка испортится еще сильнее и медицинская система перестанет справляться с потоком пациентов. Собянин верит, что такого не произойдет и все будет нормально. Политик подчеркнул, что «запас прочности еще достаточно большой».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин заявил о готовности Москвы к масштабной вакцинации от Covid-19.

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