Собянин заявил о готовности Москвы к масштабной вакцинации от Covid-19

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как в столице России будет проходить вакцинация против коронавируса. За первые два дня работы пунктов препарат приняли около 2 тыс. человек. Но в Москве готовы и к большим потокам людей.

Об этом градоначальник столицы сообщил в ходе координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, передает ТАСС.

«Мы проверили всю систему: работу складов, доставки до прививочных пунктов, хранение вакцины. Считаю, что вся система готова к более масштабной вакцинации. Теперь, конечно, слово за разработчиками и производителям», – заявил Сергей Собянин.

Напомним, что вакцинация в Москве началась 5 декабря. Привить препарат добровольцы могут с 8:00 до 20:00 ежедневно. При этом Собянин отметил, что ситуация с вирусом в городе по-прежнему остается сложной.

«Около 5 тыс. коек находятся в резерве для больных коронавирусом. Это достаточный запас прочности для того, чтобы быть уверенным, что в ближайшие недели, месяцы мы обеспечим необходимую доступность всей медпомощью без существенных изменений плановой и экстренной помощи», – добавил мэр Москвы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Собянин заявил о выработке иммунитета к коронавирусу у половины населения Москвы.