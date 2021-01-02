Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 83,9 млн

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 83,9 млн
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Коронавирус продолжает набирать обороты. Число случаев заболевания в мире составило 83 млн 959 тыс. 994 случая.

Об этом стало известно в субботу, 2 января. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев смерти пациентов с коронавирусом в мире составило 1 млн 827 тыс. 176.

Лидером по числу заразившихся остаются Соединенные Штаты Наибольшее — 20 млн 128 тыс. 359. Следом идут Индия, где зарегистрировали 10 млн 286 тыс. 709 случаев заболевания и Бразилия — 7 млн 700 тыс. 578 случаев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о риске стать лежачим больным при легкой форме коронавируса.

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