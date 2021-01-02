Петербург 2 января окажется в центре циклона

Петербург 2 января окажется в центре циклона
В городе ожидается снег. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Сегодня в Северной столице ожидается облачная погода, пройдет мокрый снег с дождем. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В субботу, 2 января, город на Неве окажется в центральной части циклона, названного «немецкими коллегами «Кира»».

Специалист рассказал на своей странице в Facebook, что столбики термометров сегодня поднимутся до 1-3 градусов тепла. Пожует юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 759 мм ртутного столба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей Ленобласти предупредили о надвигающемся шторме. Спасатели настаивают на соблюдении скоростного режима и внимательному отношению друг к другу.

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