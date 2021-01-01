Жителей Ленобласти предупредили о надвигающемся шторме

Жителей Ленобласти предупредили о надвигающемся шторме
В регионе выпадет много снега. Фото: pixabay.com

В субботу ожидаются неблагоприятные погодные явления, так что при выходе на улице стоит соблюдать меры предосторожности.

В Ленинградской области объявили штормовое предупреждение в субботу, 2 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Отмечается, что жителей ожидается сильный снегопад и гололедица.

Готовиться к непогоде особенно тщательно нужно жителям южных районов Ленобласти – там выпадет довольно много осадков. Спасатели настаивают на соблюдении скоростного режима и внимательному отношению друг к другу. Пешеходам стоит сторониться шатких конструкций и плохо убранных крыш.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге также ожидается снегопад и гололедица. Температура воздуха может опуститься до минус одного градуса, воздух прогреется максимум до одного градуса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в 2020 году погода в России стала рекордной по многим показателям. Октябрь стал аномально теплым для многих городов России, среди которых и Санкт-Петербург — последний раз столь теплый октябрь в Северной столице фиксировали сто лет назад.

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