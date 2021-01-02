Захарова резко ответила на слова главы дипломатии ЕС о вакцине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко ответила на обвинения главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о российской вакцине.

Евродипломат сравнил действия России в период пандемии с деятельностью террористов. Захарова отметила, что такие высказывания свидетельствуют о недобросовестной конкуренции в отношении российских препаратов.

Как сообщил ТАСС, Захарова подчеркнула, что увидела в риторике Брюсселя попытку недобросовестной конкуренции, направленной против России и препаратов отечественной разработки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Захарова назвала «заявлением из преисподней» угрозы Украины в адрес Крыма.