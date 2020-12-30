Захарова назвала «заявлением из преисподней» угрозы Украины в адрес Крыма

Захарова назвала &#171;заявлением из преисподней&#187; угрозы Украины в адрес Крыма
Захарова ответила на слова министра иностранных дел Украины. Фото: МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который пригрозил сделать тему Крыма «адской» для России.

«Заявление из преисподней», — написала Захарова в Facebook.

Ранее украинский министр заявил в интервью ТСН, что тема Крыма станет для России «адской, а не священной». Он пообещал сделать это за счет усиления международного давления на Кремлю. Кулеба также заявил, что ждет наступления дня, когда в Симферополе поднимут флаг Украины.

Кулеба также высказался о «Крымской платформе» — саммите, на котором поднимут вопрос передачи Крыма Украине. Министр отметил, что поддержка встречи является вопросом «политического выбора для других стран».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле заявили об «огромной ошибке» Зеленского.

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