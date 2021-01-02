В Петербурге утром 2 января почти нет пробок

В Петербурге утром 2 января почти нет пробок
Дорожная ситуация в Петербурге 2 января. Фото: Яндекс.Пробки

В Северной столице сегодня утром почти нет пробок. Горожане высыпаются после празднования Нового года.

Об этом стало известно в субботу, 2 января. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», к 8 часам утра на трассах города нет «красных» отметок, однако на некоторых участках движение все же затруднено.

Так, небольшие заторы наблюдаются на Большом проспекте Петроградской стороны, Кронверском проспекте, Садовой улице, Измайловском проспекте, Суворовском проспекте и Лиговском проспекте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Северной столице ожидается облачная погода, пройдет мокрый снег с дождем.

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