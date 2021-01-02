Юрист рассказала, что делать при обнаружении денег на улице

В случае обнаружения денег на улице не стоит сразу забирать их себе. Скорее всего, владелец уже ищет их вместе с полицией. Об этом рассказала старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталия Пшеничникова.
По ее словам, обычно владельцы обращаются в полицию и просматривают записи камер наблюдения на месте пропажи.
В разговоре с агентством «Прайм» Пшеничникова отметила, что если купюры найдены на улице, об этом нужно сообщить в полицию или органы местного самоуправления. Если владелец не объявился, право собственности переходит к нашедшему только через полгода с момента регистрации заявления в полиции.
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