Юрист рассказала, что делать при обнаружении денег на улице

Если вы нашли деньги на дороге, не стоит их сразу класть в карман. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Если вы нашли деньги на дороге, не стоит их сразу класть в карман. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В случае обнаружения денег на улице не стоит сразу забирать их себе. Скорее всего, владелец уже ищет их вместе с полицией. Об этом рассказала старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталия Пшеничникова.

По ее словам, обычно владельцы обращаются в полицию и просматривают записи камер наблюдения на месте пропажи.

В разговоре с агентством «Прайм» Пшеничникова отметила, что если купюры найдены на улице, об этом нужно сообщить в полицию или органы местного самоуправления. Если владелец не объявился, право собственности переходит к нашедшему только через полгода с момента регистрации заявления в полиции.

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