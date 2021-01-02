Коронавирус унес жизни еще 447 россиян

Коронавирус унес жизни еще 447 россиян
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в России выявили 26 301 случай заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 2 января. Как сообщили в оперштабе, за указанный период зафиксировали 447 летальных исходов среди заболевших COVID-19, 18 897 пациентам удалось побороть болезнь.

Большинство инфицированных в России за сутки выявлено в Москве (5 452), следом идут Петербург (3 742) и Московская область (1 564).

Всего в стране за пандемию зарегистрировано 3 212 637 случаев инфицирования.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России будут выдавать паспорта вакцинированного от COVID-19.

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