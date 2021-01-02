Сбитый на перекрестке Кузнецова и Маршала Захарова пешеход остался в живых

В ночь на субботу, 2 января, в Красносельском районе Петербурга автомобиль сбил человека. СМИ сообщали, что он погиб, однако позже в полиции опровергли эту информацию.

По данным городского управления МВД России, все произошло в полночь на пересечении проспекта Кузнецова и улицы Маршала Захарова. Там автомобиль сбил 30-летнего мужчину. Судя по кадрам с места происшествия, опубликованным в соцсетях, петербуржца сбили в зоне пешеходного перехода. На какой сигнал светофора он переходил дорогу — не уточняется.

В результате аварии пешеход получил травмы средней тяжести. Прибывшая на место бригада скорой помощи госпитализировала потерпевшего.

«По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — заключили в пресс-службе ведомства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под Петербургом смертельная авария: умер мужчина.