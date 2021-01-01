Под Петербургом смертельная авария: умер мужчина

В аварии пострадали три человека, один скончался. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии пострадали три человека, один скончался. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Также в результате лобового столкновения пострадали трое.

Этой ночью, с 1 на 2 января, под Санкт-Петербургом произошла смертельная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Санкт-Петербургском южном полукольце у поворота на Вырицу. Там столкнулись две иномарки: «Форд» и «Мазда». В результате водитель американской машины скончался на месте от серьезности полученных травм. Также пострадали три человека: девушка-водитель и двое пассажиров.

Свидетели уверяют, что пассажиры находятся в состоянии алкогольного опьянения. На место прибыли сотрудники спецслужб, которым предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Приморском районе после ДТП госпитализировали женщину с ребенком. На пешеходов наехал автомобилист в пределах «зебры».