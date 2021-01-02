На Южном полукольце водитель «Форда» погиб в лобовом ДТП

Вечером в первый день года на трассе «Санкт-Петербургское южное полукольцо» произошло ДТП, в котором погиб один человек и еще двое пострадали.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, все произошло 1 января около 21:40 на 74-м километре трассы. Автомобиль «Форд Эскорт», за рулем которого находился 61-летний мужчина, вылетел на встречную полосу, где врезался в иномарку «Мазда СХ-5», которую вела 33-летняя женщина из Свердловской области.

При столкновении водитель «Форда» получил серьезные травмы, от которых погиб на месте. Водитель и 34-летний пассажир «Мазды» доставлены в больницу в состоянии средней тяжести.

Полиция проводит проверку, по результатом которой будет принято процессуальное решение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сбитый на перекрестке Кузнецова и Маршала Захарова пешеход остался в живых.