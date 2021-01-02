Посетитель бара-нарушителя напал на оператора телеканала «Санкт-Петербург»

Во время ночного рейда по барам и клубам в центре Петербурга журналисты телеканала «Санкт-Петербург» подверглись нападению посетителя бара.

Как сообщает телеканал, проверяющий органы наведались в одно из ночных заведений и, по всей видимости, прервали вечеринку в честь дня рождения. Бар начали закрывать и некоторых посетителей явно разозлило присутствие правоохранителей и прессы.

Один из мужчин бросился на журналистов, но сотрудники полиции его быстро скрутили.

Во время потасовки буйный петербуржец успел ударить девушку-оператора съемочной группы телеканала. Девушка в порядке, отделалась простым ушибом. Вскоре оператор пошла писать заявление.

Владельцу бара грозит серьезный штраф.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что один из телеоператоров в Петербурге упал в воду во время поднятия флага на корвете «Гремящий».