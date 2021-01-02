Мать с детьми пострадала в автомобильной аварии на КАД

Мать с детьми пострадала в автомобильной аварии на КАД
В ДТП пострадали четыре человека. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В субботу, 2 января, на петербургской Кольцевой автодороге произошло серьезное ДТП, после которого госпитализировали троих детей и их мать.

Как сообщает 78.ru, все произошло в 14 часов на КАД. Там столкнулись Lada с областными номерами и Citroen – с петербургскими. На место ДТП была вызвана скорая помощь. В больницу увезли 26-летнюю женщину с переломом седалищной кости, ее дочь с пробитой головой, шестилетнего мальчика и двухгодовалую девочку.

По данным городского управления МВД, авария случилась на 102-м километре внешнего кольца КАД. Отечественный автомобиль, за рулем которого находился 32-летний мужчина, остановился во втором ряду из-за поломки, после чего в него влетела иномарка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Южном полукольце водитель «Форда» погиб в лобовом ДТП.

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