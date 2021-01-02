На Яхтенной остановили пьяного лихача: он чуть не погиб

На Яхтенной остановили пьяного лихача: он чуть не погиб
Лихач получил травмы средней тяжести. Фото: "Дорожный инспектор"

Мужчина разогнался до 150 километров в час, но у него не вышло скрыться.

В Санкт-Петербурге поймали пьяного водителя, который пытался скрыться от полицейских ночью 2 января. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор».

Все случилось у Лахта-центра на пересечении Приморского шоссе и Яхтенной улице. Сотрудники правоохранительных органов заметили странного водителя и попросили его остановиться. Он, напротив, разогнался до 150 километров и попытался скрыться.

В какой-то момент водитель угодил в аварию – машина врезалась в ограждение. В результате ДТП водитель получил травмы, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мать с детьми пострадала в автомобильной аварии на КАД. Отечественный автомобиль, за рулем которого находился 32-летний мужчина, остановился во втором ряду из-за поломки, после чего в него влетела иномарка.

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