Малахов объяснил, почему скрывает внешность своего маленького сына

Телеведущий не спешит показывать ребенка публике.

Телеведущий Андрей Малахов прокомментировал многочисленные вопросы о своем трехлетнем сыне. Он рассказал, почему не показывает ребенка в социальных сетях во время интервью для YouTube.

Он считает, что снимки мальчика не должны быть кому-либо интересны. Малахов искренне не понимает, что изменится, когда люди увидят ребенка.

«А что изменится у людей, что они увидят моего сына? Или ему нужно открыть Instagram, чтобы он зарабатывал?»

— не понимает телеведущий.

Малахов убежден, что сын сам решит, хочет ли вести публичную жизнь, когда подрастет. Телеведущий не принимает за него такие решения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дочь Заворотнюк заявила, что актриса не снималась в передаче у Малахова. Анна подчеркнула, что семья предпочитает не обсуждать болезнь знаменитости.