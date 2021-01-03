Автолюбителей предупредили о новой причине лишения водительских прав

Водитель может лишиться прав от одного до трех месяцев за установку рамок-обманок. Устройство позволяет скрывать номера машин от камер наблюдения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, установка подобного прибора может затруднить чтение номера автомобиля. Водителю могут выписать штраф в размере 5 тыс. рублей или забрать права.

«За установку таких обманок водителя ждет протокол по части 2 статьи 12.2 КоАП — управление автомобилем без номера или с материалами, затрудняющими его чтение. За это предусмотрен штраф в пять тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев», – говорится в сообщении агентства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперт оценил состояние автомобильного рынка в России. По словам специалиста, жителям страны будет сложнее приобрести новый автомобиль в 2021 году. На это влияет два фактора, – уход автодилеров из России и рост цен на транспорт.