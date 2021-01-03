Эксперт: россияне не смогут купить новый автомобиль в 2021 году

Автолюбителям будет сложнее купить новую машину в текущем году. Цены на транспорт продолжат расти, а на рынке уже образовывается дефицит товаров. Все это приведет к тому, что российский рынок находится не в оптимальном состоянии.

Об этом сообщил ведущий программы «Гараж» на радио «Эхо Москвы» Сергей Асланян. По словам эксперта, цены на автомобили будут увеличиваться в основном из-за утилизационного сбора. Также проблемы доставит то, что многие компании и автодилеры уходят с российского рынка.

В целом, прогноз на 2021 год остается неясным. Как утверждает Сергей Асланян, на данный момент нет предпосылок к тому, чтобы авторынок в стране пришел хотя бы к показателям прошлого года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Honda покинет российский авторынок в 2022 году. Решение, принятое компанией, объясняется новой стратегией работы в условиях меняющейся автомобильной промышленности.