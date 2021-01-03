Буффон вытеснил Яшина с первого места в опросе на лучшего голкипера в истории

Вратари мира сами выбирали голкипера, которого они считают лучшим в истории. Больше всех голосов получил итальянский вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон.

Опрос проводило итальянское издание La Gazzetta dello Sport. В опросе приняли участие 18 вратарей из разных стран мира. Они определили лучшего голкипера в истории футбола.

В итоге, выбор упал на итальянского игрока Джанлуинджи Буффона. За действующего вратаря «Ювентуса» отдали голоса 7 респондентов. На втором месте расположился Лев Яшин с 5 голосами. Отметим, что именно советский вратарь московского «Динамо» традиционно занимал первую строчку в рейтинге вратарей.

Тройку лидеров замкнул еще один итальянский вратарь Дино Дзофф, – в его копилке 3 голоса. Далее в списке Икер Касильяс, Рожерио Сени, Гордон Бэнкс, Ладислао Мазуркевич, Зепп Майер, Клаудио Таффарел и Петер Шмейхель, которые набрали по одному голосу.

Отметим, что Лев Яшин является победителем первого в истории чемпионата Европы 1960 года, а также Олимпиады 1956 года. Советский вратарь также становился чемпионом страны в составе «Динамо» 5 раз. Главное его личное достижение – это «Золотой мяч». Данную награду дают лучшему игроку по итогам года. Кроме Яшина ни один вратарь не получал этот приз.

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