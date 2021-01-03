Солистка Little Big рассказала, как оставаться стройной после новогодних праздников

Солистка Little Big рассказала, как оставаться стройной после новогодних праздников
Софья Таюрская. Фото: instagram

Солистка Little Big Софья Таюрская раскрыла секрет, который поможет женщинам хорошо выглядеть в первые дни Нового года.

Об этом звезда рассказала во время интервью на радио Like FM. По ее словам, нужно стараться достаточно спать, а также не переедать.

Для некоторых резкие ограничения в питании могут показаться испытанием. Вокалистка заверила, что раньше практиковала подобное, но эффекта не было.

«В итоге — ничего. Поэтому я просто теперь всегда не ем», — в шутку заявила артистка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что солистка Little Big рассказала о своем методе похудения. Вокалистка заявила, что склонна к полноте, из-за чего постоянно контролирует свое питание.

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