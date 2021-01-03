Больше 2 тысяч дворников убирают улицы от снега в Ленобласти

Больше 2 тысяч дворников убирают улицы от снега в Ленобласти
Уборка в Ленобласти. Фото: комитет по благоустройству

В ленинградской области уборка дорог и внутриквартальных территорий организована во всех населенных пунктах. К работам привлечены свыше 2 тыс. специалистов ручного труда.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, уборка снега ведется в каждом районе. Специалисты приводят в порядок дороги, общественные пространства, тротуары и остановки.

«Например, во Всеволожском районе порядок наводят 115 единиц техники и 160 человек, в Волхове – 28 единиц техники и 50 дорожных рабочих, в Тихвинском районе – 31 единица техники и 55 человек, в Лужском районе – 56 единиц техники и 211 человек», – говорится в сообщении пресс-службы.

На дороги вышли комбинированные дорожные машины, самосвалы, тракторы с плужно-щеточным оборудованием и пескоразбрасывателями, погрузчики, грейдеры. Часть работ ведется вручную: уборка остановок и подходов к перекресткам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти убрали 596 тысяч кубометров незаконных свалок в 2020 году.

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