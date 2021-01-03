В Ленобласти убрали 596 тысяч кубометров незаконных свалок в 2020 году

В рамках одного рейда в среднем проверяется около 40 грузовиков. Нарушителям выписываются административные штрафы. Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию

В рамках одного рейда в среднем проверяется около 40 грузовиков. Нарушителям выписываются административные штрафы. Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию

В Ленинградской области специалисты Госэконадзора ликвидировали в 7,5 раз больше несанкционированных свалок в 2020 году, чем за аналогичный период 2019 года.

В регионе за прошлый год стало меньше незаконных скоплений мусора на 596 тыс. кубометров. Всего удалось ликвидировать 737 мест несанкционированного размещения с отходами. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

«Недобросовестные перевозчики, которые складируют отходы в лесах и у обочин дорог, — серьезная проблема. Борясь с ними, в 2020 году мы провели более 40 операций, в ходе которых выявляли незаконное перемещение отходов», – заявил начальник инспекционного отдела комитета государственного экологического надзора и контроля Сергей Муравьев.

Отметим, что операции с досмотрами проводились совместно с сотрудниками МВД, органами прокуратуры, инспекторами муниципального земельного контроля.

Всего за прошедший год по фактам выявленных правонарушений сотрудниками Госэконадзора возбуждено 941 дела об административных правонарушениях и наложено штрафов на общую сумму 46,5 млн. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти борются с нелегальными свалками на обочинах.