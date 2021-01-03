Мужчина сбросил жену с четвертого этажа во время пьяной ссоры в Сосновом Бору

Мужчина сбросил жену с четвертого этажа во время пьяной ссоры в Сосновом Бору
Полицейские обнаружили женщину под окнами дома. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Ленобласти выясняются обстоятельства травмирования женщины. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в субботу, 2 января, в городе Сосновый Бор. В отдел полиции позвонила женщина с заявлением о том, что в доме № 42 по Молодежной улице неизвестный мужчина кричит в подъезде и стучит во все двери.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, прибывшие правоохранители обнаружили рядом с указанным домом 29-летнюю женщину. Она рассказала, что 31-летний безработный муж во время ссоры выбросил ее из окна квартиры на четвертом этаже.

В больнице медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные переломы. При этом женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемого задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о гибели мигранта при падении из окна на Ветеранов.

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