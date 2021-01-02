Мигрант погиб при падении из окна на Ветеранов, задержан его земляк

В Кировском районе Петербурга произошел несчастный случай, в результате которого погиб гражданин Узбекистана.

Все произошло в ночь на 1 января на проспекте Ветеранов. В 2:22 в полицию сообщили о падении мужчины из окна дома №24. На место происшествия прибыл наряд полиции. На земле рядом с домов нашли 51-летнего мужчину с тяжелыми травмами.

Выяснилось, что он упал с высоты третьего этажа. Пострадавшего госпитализировали, но спустя некоторое время он скончался в больнице.

Стражи порядка опросили находившихся в квартире троих земляков погибшего, после чего одного из них задержали и доставили в отдел. В настоящее время полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего, передает 78.ru.

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