Мигрант погиб при падении из окна на Ветеранов, задержан его земляк

Мигрант погиб при падении из окна на Ветеранов, задержан его земляк
Место происшествия на проспекте Ветеранов. Фото: google.maps

В Кировском районе Петербурга произошел несчастный случай, в результате которого погиб гражданин Узбекистана.

Все произошло в ночь на 1 января на проспекте Ветеранов. В 2:22 в полицию сообщили о падении мужчины из окна дома №24. На место происшествия прибыл наряд полиции. На земле рядом с домов нашли 51-летнего мужчину с тяжелыми травмами.

Выяснилось, что он упал с высоты третьего этажа. Пострадавшего госпитализировали, но спустя некоторое время он скончался в больнице.

Стражи порядка опросили находившихся в квартире троих земляков погибшего, после чего одного из них задержали и доставили в отдел. В настоящее время полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего, передает 78.ru.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в первый день 2021 года в Петербурге «заминировали» «Ленту» и «Альбатрос».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
мигрант новости СПб падение из окна проспект ветеранов


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мигрант погиб при падении из окна на Ветеранов, задержан его земляк
В первый день 2021 года в Петербурге «заминировали» ...
Цискаридзе назвал любимые достопримечательности в Петербурге
Сотни птиц в Риме стали жертвами новогодних салютов
В Петербурге за сутки скончались 76 ковид-пациентов
«Британский» штамм коронавируса добрался до Вьетнама
Коронавирус унес жизни еще 447 россиян
Диетолог рассказал, что жир не виноват в наборе веса после Нового года