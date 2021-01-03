Стали известны время и место прощания с Владимиром Кореневым

В России скончался народный артист Владимир Коренев, исполнивший главную роль в советском фильме «Человек-амфибия». Стало известно, когда состоится прощание с актером.

Церемония прощания с Владимиром Кореневым пройдет во вторник, 5 января, в Электротеатре Станиславский. Как сообщили «РИА Новости», начало назначено на 10:00. Проход будет свободный.

Похоронят актера на Введенском кладбище Москвы.

Напоминаем, что зрителю актер полюбился благодаря роли в фильме «Человек-амфибия». Он скончался в возрасте 80 лет. По предварительным данным, артист перед смертью заразился коронавирусной инфекцией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актера Владимира Коренева.